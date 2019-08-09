İBB'de İYİ Partili üyeler CHP'den ayrılıyor! “Etkin bir muhalefet yapacağız”

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı çatısında İBB Meclisi'ne giren İYİ Partili meclis üyeleri kendi grubunu kuracak. 11 meclis üyesinin kendi grubunu kuracağını söyleyen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, etkin bir muhalefet yürüteceklerini vurguladı.

İYİ Parti 23 Haziran seçiminde CHP ve HDP ile iş birliği yapıp Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandırdı. Sözcü’deki habere göre, seçime CHP ile beraber giren İYİ Parti, Eylül ayında toplanacak İBB Meclisi'nde ayrı bir grup olarak çalışmalarına başlayacak. 11 İYİ Partili meclis üyesi ittifaktan ayrılarak mecliste kendi parti grubu adına çalışmalarını sürdürecek.

İYİ Partililerin kadrosu

İYİ Parti grubunun Meclis üyeleri şu isimlerden oluşacak:

İbrahim Özkan (Sancaktepe), Suat Sarı (Kağıthane), Yakup Fındık (Ümraniye), Oğuz Sarul (Ataşehir), Ali Kıdık (Küçükçekmece), Tufan Babar (Bayrampaşa), Akın Gürkan (Tuzla), Sinan Gümüş (Avcılar), Uluer Kaya (Maltepe), Vedat Taylan Yıldız (Sarıyer), Bora Kılıç (Çekmeköy)

“Eleştiri ve önerilerimizle...”

"Haziran ve Temmuz oturumlarında İETT bütçesi, İstanbul'un ulaşım ve trafik problemlerine çözüm önerilerimiz ile bunu halkımıza gösterdiğimizi düşünüyoruz" diyen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti grubu olarak İBB'de geçmiş dönem yapılan yanlış icraatları eleştirecek, bu dönem yapılacak icraatları da eleştiri ve önerilerimiz ile daha rasyonel hale getireceğiz. İYİ Parti, İBB Meclisi'nde şu an bulunduğu konum itibarıyla denge-denetim mekanizmasını en iyi şekilde yerine getirecek partidir. İstanbulumuz için, İstanbullular için açıklık ve şeffaflık ilkeleri daima yol göstericimiz olacak ve sonrasında İyilerin iktidarına kapı aralayacak"