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Aktüel İBB'de işten çıkartılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı
Aktüel

İBB'de işten çıkartılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:24:12 -
İBB'de işten çıkartılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı

ANKARA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan bir grup işçi, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

İşten çıkartılan arkadaşları adına açıklamada bulunan Samet Bulutcu, İBB yönetimi tarafından son bir yılda 11 bin 706 kişinin işine son verildiğini öne sürdü.

İstanbullulara büyük özveriyle hizmet vermek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bulutcu, "Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız sözleri ne de çabuk unutuldu? 'Emek, hak, adalet' kavramları sadece seçim dönemine mi hapsoldu? Bu kadar çalışanı ve ailesini birçoğu incir çekirdeğini doldurmayacak gerekçelerle kapı önüne koymak hangi adaletin kitabında yazmakta? Haklı mıyız, değil miyiz buna yargı karar verecektir elbet." diye konuştu.

Bütün siyasi partilerden mücadelelerine destek isteyen Bulutcu, yetkililerle görüşmek için yarın tekrar CHP Genel Merkezi önüne geleceklerini kaydetti.

Gruptakiler, açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi önünden ayrıldı.

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