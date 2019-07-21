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İBB’de Gezici istilası

HDP ve İP’in desteğiyle İBB’de koltuğu ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun en stratejik birimlere Gezicileri yerleştirdiği ortaya çıktı. CHP’nin Gezici İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun etkileşim alanına giren İmamoğlu, Koç Grubu yöneticisi Yavuz Erkut’u genel sekreterliğe, Taksim Dayanışma Grubu üyelerinden Gürkan Akgün’ü İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na, davanın sanıklarından Tayfun Kahraman’ı ise danışmanlık görevine getirdi.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:14
İBB’de Gezici istilası

Türkiye’nin yangın yerine çevrildiği Gezi Olayları’nda halkı sokağa çağıran ve Beylikdüzü’nde sokakları trafiğe kapatan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik birimlerine ‘Geziciler’i yerleştirdiği ortaya çıktı. Gezi’nin finansörlüğünü yapan Koç Grubu’nda üst düzey müdürlükte bulunan Yavuz Erkut’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliğine atayan İmamoğlu; Gezi iddianamesinde adı geçen Taksim Dayanışma Grubu üyelerinden Gürkan Akgün’ü İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na, davanın sanıklarından şehir planlayıcısı Tayfun Kahraman’a ise danışmanlık görevi verdiği bildirildi.

Osman Kavala ile buluştu

Türkiye’yi kaosa sürüklemek için başlatılan Gezi kalkışması başta olmak üzere birçok yıkım operasyonunda aktif rol üstlenen Koç Holding’de üst düzey müdürlükte bulunan Yavuz Erkut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en stratejik koltuğuna oturdu. TÜPRAŞ’ın Koç Holding’e devredilmesinin ardından 10 yıl boyunca şirketin genel müdürlüğünü yapan Yavuz Erkut’un İBB Genel Sekreteri olarak görev almaya başladı. Gezi olaylarının finansörü olmakla suçlanan Osman Kavala’nın irtibat kurduğu isimlerden Hamdi Gargın, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Strateji Geliştirme Müdürü olarak görevlendirildi. Osman Kavala’nın yabancı diplomatik misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmelere katılan Hamdi Gargın, 27 Temmuz’da Taksim Divan Otel’de gizli bir buluşma gerçekleştirdi. Avrupa Parlamentosu milletvekili Andrew Duff ve Osman Kavala ile arasında gerçekleşen görüşme sonrası Duff ve Gargın’ın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Beyoğlu’ndaki ofisine geçtiği belirlenmişti.

Görüşmeler dosyaya konuldu

Gezi iddianamesinde adı geçen Taksim Dayanışma Grubu üyelerinden Gürkan Akgün ise İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na atandı. Dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Uzun tarafından işten atılan Akgün, İmamoğlu’nun seçimleri kazanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi’nde Plan ve Proje Müdürü olarak görevlendirilmişti. İddianamede, meşru hükümeti yıkma ve anayasal düzeni cebirle ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarıyla yargılanan isimlerden birisi de Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman idi. CHP’li İmamoğlu’nun danışmanlık görevini üstlenen Kahraman’ın Gezi olaylarını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan Osman Kavala ile telefon görüşmeleri  delil olarak dosyaya konulmuştu.

Gezi’yi provoke etti

Ekrem İmamoğlu, Gezi Olayları’na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki şahsi hesabından; “Binlerce insan E-5 karayolunu trafiğe kapattı, Beylikdüzü ayakta. Her yer Taksim, her yer direniş. Beşiktaş’a geldik, Taksim’e yürüyoruz. Beylikdüzü gençleriyle, yaşlısıyla hep birlikte ayakta” ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Hükümeti’nin devrilmek istendiği Gezi kalkışmasına açıkça destek veren Ekrem İmamoğlu, 1 Haziran 2013 tarihli paylaşımında, “Taksim için yoldayız. Türkiye ayakta, Beylikdüzü de direniyor.” , “Halk uyanışta, bu direnişi görmeyenlerin ömrü kısadır. En kısa zamanda hepsini yollayacağız!” demişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:14
  1. Gezi Olayları
  2. Beylikdüzü
  3. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  5. Koç Grubu
  6. Yavuz Erkut
  7. Taksim Dayanışma Grubu üyelerinden Gürkan Akgün
  8. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  9. Tayfun Kahraman
  10. Gezi kalkışması
  11. TÜPRAŞ
  12. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
  13. Hamdi Gargın
  14. Taksim Divan Otel
  15. Avrupa Parlamentosu
  16. Andrew Duff
  17. Osman Kavala
  18. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
  19. Gezi iddianamesi
  20. Taksim Dayanışma Grubu
  21. Dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Uzun
  22. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman
  23. CHP’li İmamoğlu
  24. Ekrem İmamoğlu
  25. AK Parti Hükümeti

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