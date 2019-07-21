İBB’de Gezici istilası

Türkiye’nin yangın yerine çevrildiği Gezi Olayları’nda halkı sokağa çağıran ve Beylikdüzü’nde sokakları trafiğe kapatan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik birimlerine ‘Geziciler’i yerleştirdiği ortaya çıktı. Gezi’nin finansörlüğünü yapan Koç Grubu’nda üst düzey müdürlükte bulunan Yavuz Erkut’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliğine atayan İmamoğlu; Gezi iddianamesinde adı geçen Taksim Dayanışma Grubu üyelerinden Gürkan Akgün’ü İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na, davanın sanıklarından şehir planlayıcısı Tayfun Kahraman’a ise danışmanlık görevi verdiği bildirildi.

Osman Kavala ile buluştu

Türkiye’yi kaosa sürüklemek için başlatılan Gezi kalkışması başta olmak üzere birçok yıkım operasyonunda aktif rol üstlenen Koç Holding’de üst düzey müdürlükte bulunan Yavuz Erkut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en stratejik koltuğuna oturdu. TÜPRAŞ’ın Koç Holding’e devredilmesinin ardından 10 yıl boyunca şirketin genel müdürlüğünü yapan Yavuz Erkut’un İBB Genel Sekreteri olarak görev almaya başladı. Gezi olaylarının finansörü olmakla suçlanan Osman Kavala’nın irtibat kurduğu isimlerden Hamdi Gargın, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Strateji Geliştirme Müdürü olarak görevlendirildi. Osman Kavala’nın yabancı diplomatik misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmelere katılan Hamdi Gargın, 27 Temmuz’da Taksim Divan Otel’de gizli bir buluşma gerçekleştirdi. Avrupa Parlamentosu milletvekili Andrew Duff ve Osman Kavala ile arasında gerçekleşen görüşme sonrası Duff ve Gargın’ın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Beyoğlu’ndaki ofisine geçtiği belirlenmişti.

Görüşmeler dosyaya konuldu

Gezi iddianamesinde adı geçen Taksim Dayanışma Grubu üyelerinden Gürkan Akgün ise İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na atandı. Dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Uzun tarafından işten atılan Akgün, İmamoğlu’nun seçimleri kazanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi’nde Plan ve Proje Müdürü olarak görevlendirilmişti. İddianamede, meşru hükümeti yıkma ve anayasal düzeni cebirle ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarıyla yargılanan isimlerden birisi de Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman idi. CHP’li İmamoğlu’nun danışmanlık görevini üstlenen Kahraman’ın Gezi olaylarını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan Osman Kavala ile telefon görüşmeleri delil olarak dosyaya konulmuştu.

Gezi’yi provoke etti

Ekrem İmamoğlu, Gezi Olayları’na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki şahsi hesabından; “Binlerce insan E-5 karayolunu trafiğe kapattı, Beylikdüzü ayakta. Her yer Taksim, her yer direniş. Beşiktaş’a geldik, Taksim’e yürüyoruz. Beylikdüzü gençleriyle, yaşlısıyla hep birlikte ayakta” ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Hükümeti’nin devrilmek istendiği Gezi kalkışmasına açıkça destek veren Ekrem İmamoğlu, 1 Haziran 2013 tarihli paylaşımında, “Taksim için yoldayız. Türkiye ayakta, Beylikdüzü de direniyor.” , “Halk uyanışta, bu direnişi görmeyenlerin ömrü kısadır. En kısa zamanda hepsini yollayacağız!” demişti.