İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

yeniakit.com.tr FETÖ ve PKK’ya İBB’de fırsat doğdu!.. KHK ile işten çıkarılanları başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerde istihdam eden CHP, şimdi de İBB’de işçi kıyımı yapıp yenilerini göreve getirecek. PKK’nın siyasi ayağı HDP ile iş birliği yapan ve KHK’lıları işe alan CHP, İBB’de 40 bin kişiyi istihdam edecek.

Toplamda 40 bin istihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrosunda istihdam edilmek üzere ilk etapta 20 bin, akabinde de yeni bir süreçle 20 bin alınacak şekilde toplamda 40 bin kişiye istiham sağlanacak. İBB personel alımı ilanı ile birlikte başvuru süreçlerinin başlayacağı öğrenildi.

Toplam personel sayısı 90 binde kalacak

İBB'de şu anda 90 binden fazla personel görev alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 bin personel almak için şartları hazırladı. Çok yakında ilana çıkılacak ve İBB merakla beklenen personel alım ilanını yayınlayacak. İşten çıkartma olmadan 40 bin personel alınacak.



İBB Personel alımı branşları

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu - 2500 Personel

İ.S.K.İ - 1000 Personel

İ.E.T.T - 1000 Personel

Zabıta Daire Başkanlığı - 2500 Personel

İBB Güvenlik Müdürlüğü - 2000 Personel

AĞAÇ ve PEYZAJ AŞ - 500 personel

Beltur - 500 personel

Hamiye AŞ - 500 personel

İsbak - 500 personel

Enerji A.Ş. - 1000 personel

Şehir Hatları A.ş. - 1000 personel

Halk Ekmek - 500 personel

Kültür A.ş. - 1000 personel

Otobüs A.ş. - 1000 personel

Spor İstanbul A.Ş. - 1500 personel

İtfaiye Daire Başkanlığı - 500 personel

Mezarlıklar Daire Başkanlığı - 500 personel

Emlak yönetimi - 1000 Personel

İmar ve Şehircilik - 1000 personel

AktuelBilgiler’in aktardığına göre, İBB ilk etapta, Zabıta Daire Başkanlığı, İBB Güvenlik müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı koordinasyonu başta olmak üzere tüm şirketlere işçi, personel alımı yapacak.

İzmir’de KHK’lı zabıta

CHP, FETÖ iltisaklı kişileri belediyelerde istihdam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KHK ile kovulan kişilerin belediyede zabıta olarak işe alınacağını söylemişti.