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İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

PKK'nın siyasi ayağı HDP ile iş birliği yapan ve KHK ile kovulan FETÖ iltisaklılara sahip çıkan CHP, İBB'de binlerce kişiyi işten çıkarıp yerine 40 bin kişiyi işe alacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

 yeniakit.com.tr  FETÖ ve PKK’ya İBB’de fırsat doğdu!.. KHK ile işten çıkarılanları başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerde istihdam eden CHP, şimdi de İBB’de işçi kıyımı yapıp yenilerini göreve getirecek. PKK’nın siyasi ayağı HDP ile iş birliği yapan ve KHK’lıları işe alan CHP, İBB’de 40 bin kişiyi istihdam edecek.

Toplamda 40 bin istihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrosunda istihdam edilmek üzere ilk etapta 20 bin, akabinde de yeni bir süreçle 20 bin alınacak şekilde toplamda 40 bin kişiye istiham sağlanacak. İBB personel alımı ilanı ile birlikte başvuru süreçlerinin başlayacağı öğrenildi.

Toplam personel sayısı 90 binde kalacak

İBB'de şu anda 90 binden fazla personel görev alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 bin personel almak için şartları hazırladı. Çok yakında ilana çıkılacak ve İBB merakla beklenen personel alım ilanını yayınlayacak. İşten çıkartma olmadan 40 bin personel alınacak. 

İBB Personel alımı branşları
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu - 2500 Personel
İ.S.K.İ - 1000 Personel
İ.E.T.T - 1000 Personel
Zabıta Daire Başkanlığı - 2500 Personel
İBB Güvenlik Müdürlüğü - 2000 Personel
AĞAÇ ve PEYZAJ AŞ - 500 personel
Beltur - 500 personel
Hamiye AŞ - 500 personel
İsbak - 500 personel
Enerji A.Ş. - 1000 personel
Şehir Hatları A.ş. - 1000 personel
Halk Ekmek - 500 personel
Kültür A.ş. - 1000 personel
Otobüs A.ş. - 1000 personel
Spor İstanbul A.Ş. - 1500 personel
İtfaiye Daire Başkanlığı - 500 personel
Mezarlıklar Daire Başkanlığı - 500 personel
Emlak yönetimi - 1000 Personel
İmar ve Şehircilik - 1000 personel

AktuelBilgiler’in aktardığına göre, İBB ilk etapta, Zabıta Daire Başkanlığı, İBB Güvenlik müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı koordinasyonu  başta olmak üzere tüm şirketlere işçi, personel alımı yapacak.

İzmir’de KHK’lı zabıta

CHP, FETÖ iltisaklı kişileri belediyelerde istihdam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KHK ile kovulan kişilerin belediyede zabıta olarak işe alınacağını söylemişti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
  1. İzmir
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  14. İBB istihdam
  15. İmamoğlu
  16. KHK

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  • KARDEŞKARDEŞ35 dk önce
    Adalet; belediye başkanlıklarına o kadar insanı neden işten çıkarttığını sormalı ayrıca işten çıkarılan şehit yakınları,garibanların yerine hakkında terör suçlaması ile soruşturma ve mahkümiyet kararı olanların neden işe alındığını araştırmalı VE GEREĞİ KANUN ELİYLE KORKMADAN BU ÜLKEYİ TERÖRİSTLERE YEM ETMEYECEK ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMELİDİR
  • AMİN AMİN 41 dk önce
    50 BİN İŞÇİ VARDI İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ ÖZAL OCAĞA SEMRA KUCAĞA ŞİMDİ TORUNLARI İŞSİZ DEDELERİNE SÖVÜYOZONGULDAĞI BATIRDIKLARI GİBİ TÜRKİYEYİ BATIRACAKLAR ALLAH CC FIRSAT VERENLERDEN HESABINI SORSUN ALLAH CC ZALİME FIRSAT VERME AMİN
  • Akın ERCANAkın ERCAN42 dk önce
    bugüne kadar seçimlerde akp mhp işçileri işten attı yerine eleman aldı diye duymadım.. chp ve hdp kendi yandaşları yada militanlarına maaş bağlayıp tüyü bitmemişlerin hakkını bu ülke düşmanı islam ve Türk düşmanlarının devlete küfreden hakaret eden isyan eden herkesi işe alması bu kişilerin bu ülkede hizmet edebilecegine inanıyormusunuz? asla hizmet yokdevlet batsın güçsüz kalsın diye ellerinden geleni yapıcaklar ve yapıyorlarda.. bunlara oy veren hain diyenlere kızıyorlar, neden kızıyorsun kardeşim belediyelerin yaptıkları ortada işçi kıyımı, hazımsızlık vs.. hain degilseniz nesiniz...

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