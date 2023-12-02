İBB’de dijital çöküş

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve geldiği dört yılda İstanbul’u çeyrek asır geriye götüren, toplu ulaşımı, yürüyen merdivenleri yürütemeyen, içme suyunu, Haliç’i bataklığa çevirerek koku rezaletini İstanbul halkına tekrar yaşatan CHP’li Ekrem İmamoğlu beceriksizliğini sanal aleme de taşıdı. Akıllı şehir alanında dünyanın sayılı şehirleri arasına giren İstanbul, bakımsızlıktan ve yenilenmemesinden kaynaklı çöp oldu.

Otobüsüm Nerede?

CHP’li İmamoğlu, İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyoruz yalanıyla AK Parti döneminde tıkır tıkır çalışan İETT başta olmak üzere tüm dijital aplikasyonları ve uygulamaları çalıştıramaz duruma getirdi. Başta İSBİKE olmak üzere İTaksi, İstanbulSenin, Otobüsüm Nerede? gibi İstanbulluların hayatını kolaylaştırması gereken dijital uygulamalar, milyonlarca lira karşılığında yandaşlarına kaynak oluşturuyor. Ancak gerek yavaş ve gerekse verimsizlikleri yüzünden vatandaşın hayatını felç ediyorlar.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır, şunları söyledi: “İmamoğlu’nun sokağa çıktığında gördüğü tek şey AK Parti belediye başkanları döneminde yapılan eserler. Üzerine koyduğu bir icraat yok. Belediyeciliğin dışında her şeyi yapıyor. İstanbul on gömlek fazla geldi. 1994 yılında başlayan akıllı şehir çalışmaları İmamoğlu yüzünden adeta durdu.”

Liyakatsiz kadrolaşma

AK Parti İBB Meclis Üyesi Muharrem Balık ise, şunları dile getirdi: “Maalesef CHP’li İBB başkanı, 1994 yılında Sayın Erdoğan tarafından başlatılan İstanbul’un akıllı kent yolculuğuna büyük bir sekte vurdu. Akıllı kentler müdürlüğü kapatıldı ve İsbak’ın alanında profesyonelleşmiş ve dünya çapında ödüller almış personeli işten çıkarıldı. Yerlerine liyakatsiz ve İstanbul’a hizmet derdi olmayan kadrolar geldi. Böylece bırakın İstanbul’a akıllı şehir adına yeni bir şey kazandırmayı var olan sistemleri ve uygulamaları dahi çalıştıramadılar. Günümüz teknolojisi, ekonomisi ve verisi doğrultusunda İstanbul akıllı şehir kapsamında çok daha ileriye gitmesi gerekirken maalesef geriye gitmiştir. ‘Mobiett’ uygulaması kaldırıldı. ‘Otobüsüm Nerede’ adında bir uygulama İstanbullunun hizmetine sunuldu. Çoğu zaman çalışmayan, çalıştığında da yanlış bilgiler verip İstanbul halkını yanıltan bu uygulama tamamen hayal kırıklığıdır. Diğer birçok uygulama da bu şekilde vatandaşa eziyete dönüştü.”

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