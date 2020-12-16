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Siyaset İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler
Siyaset

İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler

Türkiye genelinde yağışların az olması nedeniyle kuraklık riski devam ederken, tasarruf politikalarının izlenmesi gerekiyor. Barajlardaki doluluk oranlarına göre en riskli şehirlerden biri olan İstanbul'da ise İBB'nin iş bilmezliği vatandaşları çileden çıkarıyor. Son olarak dün bir süre devam eden yağışlar sırasında İBB'nin çimleri sulamaya devam etmesi "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:34:00 -
İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler

CHP'li İBB, su sıkıntısının yaşandığı günlerde Pendik'te çimleri suladı. Dikkat çeken taraf ise, İBB'nin sulamayı yağmurlu havada yapması oldu. Barajlardaki su seviyesinin azalması ve Türkiye'nin kuraklık ile mücadelesi İBB'nin umurunda bile değildi.

İstanbul barajlarda su sıkıntısı yaşanırken, Pendik'te yağmurlu havada çimlerin sulanması dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki sahil şeridinde yağmurlu havada sulanan çimleri gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Bütün yurtta özellikle İstanbul'da beklenen yağışların olmaması barajlarda su seviyesinin son yılların en düşük seviyesine geriletti. Kış ayı yaşanmasına rağmen İstanbul'da kuraklığın olduğu günlerde vatandaşlar su kesintilerinin olacağını düşünerek tedirgin olmaya başladı.

Son günlerde yağışlar olsa da barajlardaki su miktarı son 15 yılın en düşük seviye çekildi. Barajlarda su sorunu gündeme gelirken Pendik sahilde yağmurlu havada çimlerin sulanmasına vatandaş tepki gösterdi. Saatlerce çimlerin sulandığı sahilde hiçbir yetkilinin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.

Yağışlı havada çimlerin sulanmasına tepki gösteren Hulusi Ketenci, "Yağmurlu bir hava gördüğünüz gibi yağmurlu hava olmasına rağmen haberlerde de izlediğimiz gibi aslında İstanbul'da su sıkıntısı yaşadığımızı söylüyor yetkililer. Vatandaş olarak bu konuda da gerçekten üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık birkaç saattir bu şekilde çalışıyor. Biz yetkilileri aramış olmamıza rağmen dediğimiz gibi gelip bir kimsenin ilgilenmediğini suyu kesmediğini gördük" dedi.

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Yorumlar

Abdrhman

O bir şeymi bizim burada derviş Ali mah parkındada geçen sene aynısını yaptılar. Sizede yorum yazdım. Cimerede şikayet ettim cevap bile yazmadilar
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hizipsavar

adamlar ne zaman gelse türkiyenin üstüne kara bulutlar çöküyor bir musibet peydah oluyor lanetlimidirler nedirler. 30 yıl sonra istanbul susuz mu kalacak.
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