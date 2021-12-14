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Gündem İBB yönetiminin beceriksizliği bir kez daha tescillendi
Gündem

İBB yönetiminin beceriksizliği bir kez daha tescillendi

İBB yönetiminin yönetimdeki başarısızlığı bir kez daha tescillendi. Bozulan metrobüs trafiği alt üst etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 03:26:00 -

Bozulan ve yolcuların mağdur olduğu İETT ve metrobüs araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Metrobüs arızalandı

İstanbul'un Şirinevler'de arıza yapan bir metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu.

Kuyruk oluştu

Yaşanılan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu. Yenibosna'ya kadar uzayan kuyruklarda, vatandaşlar yollara taştı.

Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonuyla kaydetti.

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