İBB yönetiminin beceriksizliği bir kez daha tescillendi

Bozulan ve yolcuların mağdur olduğu İETT ve metrobüs araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Metrobüs arızalandı

İstanbul'un Şirinevler'de arıza yapan bir metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu.

Kuyruk oluştu

Yaşanılan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu. Yenibosna'ya kadar uzayan kuyruklarda, vatandaşlar yollara taştı.

Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonuyla kaydetti.