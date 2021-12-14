İBB yönetiminin beceriksizliği bir kez daha tescillendi
İBB yönetiminin yönetimdeki başarısızlığı bir kez daha tescillendi. Bozulan metrobüs trafiği alt üst etti.
Bozulan ve yolcuların mağdur olduğu İETT ve metrobüs araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Metrobüs arızalandı
İstanbul'un Şirinevler'de arıza yapan bir metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu.
Kuyruk oluştu
Yaşanılan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu. Yenibosna'ya kadar uzayan kuyruklarda, vatandaşlar yollara taştı.
Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonuyla kaydetti.