İBB ve Ekrem mahkemede yine kaybetti

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP’li birçok belediye işçilere herhangi bir şey yapmayacağına söz vermesine rağmen binlerce insanın ekmeği ile oynamış, sürgüne göndermişti.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bem Bir-Sen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuzca işçilere uyguladığı yaptırımlara ilişkin açtığı dava sonuçlandı.

Yargı sürecinin Bem Bir-Sen aleyhinde sonuçlandığını duyuran Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İBB’ye Yargı, ‘Sendikacıyı istediğin gibi süremezsin’ dedi. ‘4688 sayılı yasa maddesine göre idarenin, sendika işyeri temsilcilerinin görev yerini, sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremeyeceği açıktır.’ @Bem_Bir_Sen‘imizi hukuk mücadelesi için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.