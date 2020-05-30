İBB ve Beyoğlu zabıtaları arasında "tak" tartışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi girişine kurulan tak nedeniyle tartıştı.

İBB Zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesinin İstiklal Caddesi girişine ücretsiz maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı, ateş ölçümü amacıyla kurduğu takı kaldırmak için vinçle bölgeye geldi.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, takın kaldırılmasına izin vermedi.

Bunun üzerine İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan gerginliğe müdahale etti.

Yaşanan tartışmanın ardından takın üst bölümü Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, takı, İlçe Pandemi Kurulu tarafından yaklaşık bir ay önce alınan karar üzerine çalışma yapmak amacıyla kurduklarını anlattı.

Hukuksuz bir iş yapmadıklarını dile getiren Dindarol, burada maske ve hijyen malzemesi dağıttıklarını, vatandaşların ateşini ölçtüklerini, takın neden kaldırılmak istendiğini anlamadığını söyledi.

İBB yetkilileri de İstiklal Caddesi'nde yetki ve sorumluluğun Büyükşehir Belediyesinde olduğunu, yasa gereği izin başvurusu yapılmadan kurulan takın kaldırılması için bilgilendirme yapıldığını ifade etti.



