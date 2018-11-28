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İBB uyardı! 3 gün etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da etkili olmaya başlayan fırtına ve sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:21
İBB uyardı! 3 gün etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak İstanbulluları hava koşullarına karşı uyardı. Açıklamada, "Kuvvetli fırtına ve sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi."

3 gün boyunca etkili olacak

"Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8C birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:21
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  4. sağanak yağış

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