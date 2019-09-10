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İBB TV logosu değişti mi? İBB TV yeni logosu nasıl oldu?

23 Haziran seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP, İP ve HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, beş ayda gerçekleştirdiği skandallarla gündemden düşmüyor. Binlerce işçiyi kapı dışarı eden İmamoğlu, Yenikapı’da gerçekleştirdiği araç şovundan sonra şimdi İBB TV’nin logosunu değiştirdi. İBB TV'nin logosunda bulunan camiden rahatsız olan HDP destekçisi İmamoğlu LGBT renklerine benzer bir logoyu İBB TV’ye koydu.

10 Eylül 2019 Salı 15:22
İBB TV logosu değişti mi? İBB TV yeni logosu nasıl oldu?

23 Haziran seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP, İP ve HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, beş ayda gerçekleştirdiği skandallarla gündemden düşmüyor. Binlerce işçiyi kapı dışarı eden İmamoğlu, Yenikapı’da gerçekleştirdiği araç şovundan sonra şimdi İBB TV’nin logosunu değiştirdi. İBB TV'nin logosunda bulunan camiden rahatsız olan HDP destekçisi İmamoğlu LGBT renklerine benzer bir logoyu İBB TV’ye koydu.

İmamoğlu son olarak İstanbul'da AK Parti döneminde büyük bir aşama kaydederek gelişme sağlayan İBB TV'de de tartışılacak bir olaya imza attı. Seçim öncesi Eyüp Camii'de dua ederken fotoğrafları basına dağıtılan CHP'li İmamoğlu'nun seçim sonrası İBB TV'nin yıllardan bu yana logodan cami ibarelerini kaldırması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Cami gitti, LGBT renklerini andıran renkler geldi

İmamoğlu’nun skandal kararı sonrası sosyal medya ayağa kalktı! “Minare nerenize battı da değiştirdiniz”

 

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:22
  1. İstanbul
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