'İBB tuz yerine kum verdi' iddiası

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, İBB hakkında flaş bir iddiada bulundu.

İBB'nin verdiği tuzun yolları bozduğunu, makinelere zarar verdiğini söyleyen Ahmet Cin, "Bize verdiği tuz, kaya tuzu olarak adlandırılıyor. Çok yoğun miktarda kum oranının yüksek olduğu bir tuz. Bize verilen tuzlar az miktarda kar eritiyor. Kalitesiz bir tuzla tuz dökümü yapıldığını zaman gerekli etkiyi göstermediğini maalesef görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, şu ifadeleri kullandı:

'Çabamızı ve desteklerimizi devam ettiriyoruz'

"Son iki günden beri yaşadıklarımız bizleri derinden üzdü. Buna rağmen elimizden gelen bütün gayreti göstermek suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili çabamızı ve desteklerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de yine arazideyiz ve çalışmaları takip ediyoruz. Pendik olarak 51 ekiple, 475 personel ile 24 saat çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Daha önce tecrübe edilmiş olaylar var. Bir hafta öncesinden Meteoroloji, burada kar ne zaman gelecek, ne yoğunlukta gelecek bunları bildiriyor. Bu bidlirimler yapıldıktan sonra İBB, AKOM'dan aldığı verileri ilçe belediyeler ile paylaşarak, koordinasyon sağlayarak tedbir almak zorundaydı, zaten alıyordu. O zamanlar çok iyi hatırlıyorum, köprü altlarında ve bölgenin sıkıntı doğacak olan yerlerde bununla ilgili araçlar hazır halde bekletirilirdi, gerekli müdahaleler yapılırdı. Tuzlama, küreme anında yapılırdı.

"5 bin ton istemimize rağmen bize bin 500 ton tuz verildi"

Biz yıllardan beri büyükşehirden tuz alıyoruz. Bu yıl 5 bin ton istemimize rağmen bize bin 500 ton tuz verildi. Maalesef verilen bu tuzlarda da bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu tuzlar döküldüğünde, koyu renk olduğunu görünce arkadaşlara sordum; 'Nedir bu?' diye. Arkadaşların iddiası; önceki dönemlerde kullanılan tuzun şu anda başka bir versiyonunun kullanıldığı ile ilgili bir bilgi geldi. Bu bilgi neticesinde bir araştırmamızı yaptık.