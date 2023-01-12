İBB Teftiş Kurulu Başkanı Abbas Yaşar, CHP milletvekili aday adayı çıktı!

İBB ve bağlı kuruluşlarda yapılan işlemlerin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmekle görevli teftiş kurulu başkanlığını yürüten Abbas Yaşar’ın CHP’den Ankara milletvekili olmak için aday adayı olduğu ortaya çıktı.

YOLSUZLUKLAR NASIL AKLANIYOR?

Başta İETT Bakım ve Onarım İhalesi ile Medya AŞ tarafından usule aykırı dağıtılan reklam panoları ihaleleri olmak üzere pek çok skandal iddia ile çalkalanan İBB’de yolsuzlukların üzerinin nasıl kapatıldığı da böylelikle ortaya çıkmış oldu.

1 MİLYAR LİRALIK YOLSUZLUK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının mevzuata aykırı olarak, belediye iştiraki “Kültür A.Ş.” aracı kılınarak belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal’ın amcasının oğluna ait “BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.” ile Ekrem İmamoğlu’nun koruyup kolladığı Subaşı ailesine ait “Panoffect Medya A.Ş.” ve Hüseyin Seçkin’e ait “Urban Media A.Ş.” adlı şirketlere verildiği ortaya çıktı.

YANDAŞLARA MİLYARLIK İHALE

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu’na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal’ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan “BVA Reklam A.Ş.” adlı şirkete belediye iştiraki Kültür A.Ş. tarafından toplam 395 milyon 100 bin lira tutarında “reklam alanları” işletme ihalesi verildi. 2019 yerel seçimlerinden sonra Hüseyin Seçkin tarafından kurulan “Urban Media A.Ş.” adlı şirkete de yine Kültür A.Ş. tarafından toplam 239 milyon 639 bin liraya “reklam alanları” işletme ihalesi verildi. Yine yerel seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu’nun koruyup kolladığı Eyüp ve Gülşah Subaşı ailesinin oğlu Onur Buğra Subaşı tarafından kurulan “Panoffect Medya A.Ş.” adlı şirkete de 384 milyon 857 bin lira tutarında “reklam alanları” işletme ihalesi verildi.