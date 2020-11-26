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Gündem İBB taksi teklifi kabul edildi mi?
Gündem

İBB taksi teklifi kabul edildi mi?

Son dakika haberi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçmesi için ısrarcı olduğu yeni 6 bin taksi teklifi bir kez daha İBB Belediye Meclisi tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:11:00 - 2020-11-26 17:24:10

UKOME toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi üçüncü kez reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında  "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin ret vermesi nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi. Böylece İBB Başkanı İmamoğlu'nun gündeme getirdiği teklif 3. kez reddedildi.

 

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