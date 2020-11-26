İBB taksi teklifi kabul edildi mi?
Son dakika haberi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçmesi için ısrarcı olduğu yeni 6 bin taksi teklifi bir kez daha İBB Belediye Meclisi tarafından reddedildi.
UKOME toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi üçüncü kez reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin ret vermesi nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi. Böylece İBB Başkanı İmamoğlu'nun gündeme getirdiği teklif 3. kez reddedildi.