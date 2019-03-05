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İBB Spor Kulübü’nden bir yılda 864 madalya

Amatör branşlarda milli takımlara en çok sporcu gönderen kulüp olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2018 yılında 17 branşta ulusal ve uluslararası turnuvalarda 396 altın, 244 gümüş ve 224 bronz madalya ile toplam 864 madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

05 Mart 2019 Salı 11:08
İBB Spor Kulübü’nden bir yılda 864 madalya

Amatör branşlarda milli takımlara en çok sporcu gönderen kulüp olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2018 yılında 17 branşta ulusal ve uluslararası turnuvalarda 396 altın, 244 gümüş ve 224 bronz madalya ile toplam 864 madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.


Amatör branşlarda Türk sporunun lokomotifi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası alanda madalyaları topladı. Şampiyonları yetiştiren ve milli takımlara en çok sporcu gönderen kulüp olma unvanını taşıyan İBB Spor Kulübü sporcuları 2018 yılında tüm kulvarlarda toplam 864 madalya elde etti. Güreş, Karate, Tekvando, Judo, Atletizm, Wushu, Badminton, Bilek Güreşi, Tenis, Masa Tenisi, Okçuluk, Buz Hokeyi, Bedensel Engelliler, Özel Sporcular, Halter, Buz Pateni ve Yüzme branşlarında mücadele veren İBB’li sporcular bir yıl içinde toplam 396 altın, 244 gümüş ve 224 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.


İBB Spor Kulübü’nün başlıca uluslararası başarıları şu şekilde gerçekleşti:



Güreşte Metehan Başar, Macaristan’da düzenlenen turnuvada Grekoromen Büyükler Dünya Şampiyonu olurken, Cengiz Arslan Romanya’da Grekoromen U23 Dünya Şampiyonluğunu elde etti. Tekvandoda İrem Yaman, Nafia Kuş ve Rukiye Yıldırım Avrupa Şampiyonu oldular.


İspanya’da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’nda Serap Özçelik Büyükler Dünya 2’ciliğini alırken, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Alparslan Yamanoğlu Büyükler Dünya 3’cüsü oldu. Ayrıca, Kumite Takımı ise dünya şampiyonluğunu kazandı. Sırbistan’daki Avrupa Şampiyonası’nda ise Serap Özçelik ve Burak Uygun Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getirdi. Kumite takımımız da Avrupa şampiyonu oldu.


Judo branşında Vedat Albayrak Bakü’de Büyükler Dünya 3’üncülüğünü elde etti. Büşra Katipoğlu ise İspanya’da Akdeniz Oyunları 2’incisi oldu. Halterde Daniyar İsmailov ve Badmintonda Neslihan Yiğit Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu.


Polonya’da düzenlenen Okçuluk Avrupa Şampiyonası’nda Yeşim Bostan Makaralı Yay Avrupa 2’inciliğini ülkemize getirdi. Bilek Güreşinde Engin Terzi dünya Şşmpiyonu olurken Bedensel Engelliler Bilek Güreşinde ise Ümit Burunlular, Gökhan Seven, Zeynep Yılmaz Dünya Şampiyonluğu kazandı.


Bedensel Engelli Yüzme branşında Beytullah Eroğlu İrlanda’da düzenlenen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre kelebekte bronz madalyanın sahibi oldu. Wushu’da ise Hüseyin Kaya Rusya’da Gençler Avrupa 3’üncülüğünü kazandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:08
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