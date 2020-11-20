İBB SPOR A.Ş.'den 'yönetmelik' gereği' fişleme!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan fişleme skandalına bir yenisi daha eklendi. İBB SPOR A.Ş.'de tüm çalışanlardan ‘personellerin özlük bilgilerinin güncellenmesi’ bahanesiyle 4/a SGK Hizmet Dökümü istendi.

İBB'de işçi kıyımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) CHP’nin yönetime gelmesinin ardından birçok işçi kıyımı yaşandı. Ekrem İmamoğlu, belediyeden işçi çıkarımının olmayacağını söyleyerek ‘namus sözü’ vermiş ancak yönetime gelmesinin hemen ardından birçok çalışan işten çıkarılmıştı. Bazı çalışanlar, arama gereği bile duyulmadan kısa mesajlarla işten çıkarılmıştı.

‘Namus sözünün’ havada kalmasının ardından İBB’de fişleme skandalı yaşandı. İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de (İSPER) sivil toplum örgütüne katılmak izne tabi tutarak çalışanlara yazılı belge şartı getirildi. Böylece özel hayata müdahale de CHP’li İBB’nin siciline kara bir leke olarak girdi.

İBB SPOR A.Ş.'de klasik fişleme

CHP’li İBB’de yaşanan bu rezaletin ardından, şimdi de SPOR A.Ş. yeni bir fişleme skandalıyla gündeme geldi.

İBB SPOR A.Ş., çalışanlardan ‘personellerin özlük bilgilerinin güncellenmesi’ bahanesiyle 4/a SGK Hizmet Dökümü’nü istedi. CHP’li İBB klasik fişleme edebiyatı yaparak ‘yönetmelik gereği’ dese de bu uygulamanın hukuk dışı olduğu ve çalışanlardan böyle bir belgenin istenilmesinin yönetmelikte bulunmadığı biliniyor.

SPOR A.Ş.’nin İnsan Kaynakları departmanından gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Değerli çalışma arkadaşlarımız, şirketimizde çalışan personellerin özlük bilgilerinin güncellenmesi amacıyla 4/a SGK Hizmer Dökümü’nün ekteki yönerge uyarınca [email protected] adresine 20 Kasım 2020 tarihine kadar sistem üzerinden e-posta ile gönderilerek paylaşılmasını rica eder, sağlıklı günler dileriz’