  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İBB SPOR A.Ş.'den 'yönetmelik' gereği' fişleme!
Gündem

İBB SPOR A.Ş.'den 'yönetmelik' gereği' fişleme!

CHP'li İBB yönetiminde işçi kıyımının ardından çalışanları fişleme operasyonu devam ediyor. SPOR A.Ş. 'yönetmelik gereği' diyerek tüm çalışanlardan ‘personellerin özlük bilgilerinin güncellenmesi’ bahanesiyle 4/a SGK Hizmet Dökümü istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:05:00 -
İBB SPOR A.Ş.'den 'yönetmelik' gereği' fişleme!

Yeniakit.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan fişleme skandalına bir yenisi daha eklendi. İBB SPOR A.Ş.'de tüm çalışanlardan ‘personellerin özlük bilgilerinin güncellenmesi’ bahanesiyle 4/a SGK Hizmet Dökümü istendi.

İBB'de işçi kıyımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) CHP’nin yönetime gelmesinin ardından birçok işçi kıyımı yaşandı. Ekrem İmamoğlu, belediyeden işçi çıkarımının olmayacağını söyleyerek ‘namus sözü’ vermiş ancak yönetime gelmesinin hemen ardından birçok çalışan işten çıkarılmıştı. Bazı çalışanlar, arama gereği bile duyulmadan kısa mesajlarla işten çıkarılmıştı.

‘Namus sözünün’ havada kalmasının ardından İBB’de fişleme skandalı yaşandı. İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de (İSPER) sivil toplum örgütüne katılmak izne tabi tutarak çalışanlara yazılı belge şartı getirildi. Böylece özel hayata müdahale de CHP’li İBB’nin siciline kara bir leke olarak girdi.

İBB SPOR A.Ş.'de klasik fişleme

CHP’li İBB’de yaşanan bu rezaletin ardından, şimdi de SPOR A.Ş. yeni bir fişleme skandalıyla gündeme geldi.

İBB SPOR A.Ş., çalışanlardan ‘personellerin özlük bilgilerinin güncellenmesi’ bahanesiyle 4/a SGK Hizmet Dökümü’nü istedi. CHP’li İBB klasik fişleme edebiyatı yaparak ‘yönetmelik gereği’ dese de bu uygulamanın hukuk dışı olduğu ve çalışanlardan böyle bir belgenin istenilmesinin yönetmelikte bulunmadığı biliniyor.

SPOR A.Ş.’nin İnsan Kaynakları departmanından gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Değerli çalışma arkadaşlarımız, şirketimizde çalışan personellerin özlük bilgilerinin güncellenmesi amacıyla 4/a SGK Hizmer Dökümü’nün ekteki yönerge uyarınca [email protected] adresine 20 Kasım 2020 tarihine kadar sistem üzerinden e-posta ile gönderilerek paylaşılmasını rica eder, sağlıklı günler dileriz’

Ekrem İmamoğlu 'Kanal İstanbul'la ilgili ifade verdi
Ekrem İmamoğlu 'Kanal İstanbul'la ilgili ifade verdi

Siyaset

Ekrem İmamoğlu 'Kanal İstanbul'la ilgili ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!
Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!

Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!

İmamoğlu İBB’yi iflasa sürüklüyor!
İmamoğlu İBB’yi iflasa sürüklüyor!

Gündem

İmamoğlu İBB’yi iflasa sürüklüyor!

iBB 2021 bütçesi kabul edildi! İmamoğlu bu yıl 28 Milyar 900 milyon TL harcayacak
iBB 2021 bütçesi kabul edildi! İmamoğlu bu yıl 28 Milyar 900 milyon TL harcayacak

Ekonomi

iBB 2021 bütçesi kabul edildi! İmamoğlu bu yıl 28 Milyar 900 milyon TL harcayacak

Beklenen İstanbul depremi yaklaşırken CHP'li İBB'den skandal talep
Beklenen İstanbul depremi yaklaşırken CHP'li İBB'den skandal talep

Gündem

Beklenen İstanbul depremi yaklaşırken CHP'li İBB'den skandal talep

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi
Siyaset

İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmişti. İYİ Parti'de b..
Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!
Gündem

Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!

10 milyon TL ödülle aranan kırmızı kategorideki terörist Cumhur Sinan Okutulmuş'un öldürüldüğü açıklandı.
Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak
Spor

Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak

Mersin'de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak Mısır doğumlu Abdelrahman Elgamal, "Olimpiyat hedef..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay