İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan ‘kar’ tatiline skandal savunma!

İstanbullu karla mücadele ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İsviçre'nin Cenevre şehrindeki lüks bir otelde tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Katıldığı canlı yayında kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Murat Ongun, yurt dışında yaptığı tatilin Uludağ'daki tatilden daha ucuz olduğunu savunan Murat Ongun, "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" sorusuna ise, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını." şeklinde yanıt verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarılara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede aldığı önlemler yetersiz kalmıştı. İstanbullu karla mücadele ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi'yle balıkçıda, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise yurt dışında kayak tatilinde olması tepki çekmişti.

Eleştirilerin odağındaki Murat Ongun, olayın üzerinden üç hafta geçtikten sonra katıldığı bir televizyon programında "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

"Uludağ tatilinden bile ucuz”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün katıldığı bir programda kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Ongun, yurt dışında yaptığı tatilin Uludağ'daki tatilden daha ucuz olduğunu savundu.

Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?

Kendisine yönelitilen "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine de yanıt veren Murat Ongun, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." ifadelerini kullandı.



