İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan İSPARK ile ilgili 'Zarar ettik' itirafı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İSPARK’ın 115 milyon lira zarar ettiğini yazan Can Ataklı ile dalga geçti. Ongun, Ataklı’yı yalanlarken İSPARK’ın 115 milyon değil, 2 yılda toplam 49 milyon 700 bin lira zarar ettiğini itiraf etmek zorunda kaldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır. Siz, onun gazeteci olarak yapmadığını yapıp İSPARK web sitesinden denetlenmiş rakamlara ulaşabilirsiniz. 2021 yılında İSPARK pandemiye rağmen kâra geçecektir. Yıl sonu görüşürüz." ifadelerine yer verdi.

Ongun açıklamalarının devamında adeta bir itirafta bulunarak İSPARK'ın zarar ettiğini ifade etti.

Ongun, İSPARK’ın 2019’da zararı 42.9 Milyon TL, 2020'de ise 6.8 Milyon TL zarar bildirdiğini paylaştı.