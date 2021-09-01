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Gündem İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan İSPARK ile ilgili 'Zarar ettik' itirafı!
Gündem

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan İSPARK ile ilgili 'Zarar ettik' itirafı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Korkusuz yazarı Can Ataklı'nın İSPARK zarar ettiği açıklamalarıyla dalga geçerken dikkat çeken bir itirafta bulunmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 12:26:00 -
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan İSPARK ile ilgili 'Zarar ettik' itirafı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İSPARK’ın 115 milyon lira zarar ettiğini yazan Can Ataklı ile dalga geçti. Ongun, Ataklı’yı yalanlarken İSPARK’ın 115 milyon değil, 2 yılda toplam 49 milyon 700 bin lira zarar ettiğini itiraf etmek zorunda kaldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır. Siz, onun gazeteci olarak yapmadığını yapıp İSPARK web sitesinden denetlenmiş rakamlara ulaşabilirsiniz. 2021 yılında İSPARK pandemiye rağmen kâra geçecektir. Yıl sonu görüşürüz." ifadelerine yer verdi.

Ongun açıklamalarının devamında adeta bir itirafta bulunarak İSPARK'ın zarar ettiğini ifade etti.

Ongun, İSPARK’ın 2019’da zararı 42.9 Milyon TL, 2020'de ise  6.8 Milyon TL zarar bildirdiğini paylaştı.

 

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Yorumlar

VII.Mehmet

güzelim istambul kimlerin eline düştün
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Zeki̇

HİÇ Bİ İŞE YARAMAYAN LARIN OY VERDİĞİ VATAN HA.İNLERİ
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