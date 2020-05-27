İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan bomba Fazilet durağı itirafı

Fazilet Durağı ile ilgili bu iddialardan sonra soruşturma açılmış ve savcılık bu iddiaları yalanlamıştı.



Şimdi İBB Sözcüsü Murat Ongün'dan bomba bir itiraf geldi. Murat Ongun, Enver Aysever'in programında "kendisine gelen verilerin yanlış olduğunu" söyledi.

İMAMOĞLU "KANIM DONDU" DEMİŞTİ

Sosyal medyadan "Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" çağrısı yapan İmamoğlu, çıktığı bir TV programında ise bu iddiayı doğruymuş gibi gösterip "Kanım dondu. Eğer bu siyasetse lanet olsun böyle siyasete" diye de tepki göstermişti.

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı inceleme sonucunda adı geçen Fazilet Durağı'ndan bahsedilen sayıda kişinin otobüse binmediği, daha önceki günlerde otobüse binenlerle o gün binenler arasında sayıca bir farklılık olmadığı ve bunun da İETT'nin durak durak raporlarına yansıdığı belirlenmişti.

Yani ortada 'organize kötülük' yoktu.

Ve sonunda Murat Ongun, Mart ayında ortaya attığı yalanı itiraf etti.

Halk TV'de Enver Aysever'in konuğu olan Ongun, "Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş." sözleri ile yalanını hata diye örtmeye çalıştı.