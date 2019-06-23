İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı! CHP'den demokrasiye büyük saygısızlık Tekrarlanan İBB Başkanlık Seçimleri sırasında, İstanbul'un Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde CHP’nin yeni skandalı patlak verdi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı sonrasında bugün yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde, CHP’nin yeni skandalı patlak verdi. Usulsüz kitapçık dağıttılar İstanbul’un Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde görev yapan sandık görevlilerine, CHP’liler tarafından üzerinde “Her şey çok güzel olacak” yazan kitapçıklar dağıtıldı. Kitapçık skandalının ortaya çıkmasının ardından Küçükçekmece İlçe Seçim Kurulu, flaş bir kararla söz konusu kitapçıkları toplattı. İşte skandal kitapçık ve İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı toplatma kararı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.