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İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı! CHP'den demokrasiye büyük saygısızlık

Tekrarlanan İBB Başkanlık Seçimleri sırasında, İstanbul'un Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde CHP’nin yeni skandalı patlak verdi.

23 Haziran 2019 Pazar 17:11
İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı! CHP'den demokrasiye büyük saygısızlık

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı sonrasında bugün yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde, CHP’nin yeni skandalı patlak verdi.

Usulsüz kitapçık dağıttılar

İstanbul’un Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde görev yapan sandık görevlilerine, CHP’liler tarafından üzerinde “Her şey çok güzel olacak” yazan kitapçıklar dağıtıldı. Kitapçık skandalının ortaya çıkmasının ardından Küçükçekmece İlçe Seçim Kurulu, flaş bir kararla söz konusu kitapçıkları toplattı.

İşte skandal kitapçık ve İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı toplatma kararı

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:11
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Seçimleri
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