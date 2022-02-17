İBB personeline ne kadar zam yapıldı? Son dakika: AK Parti ve MHP'nin oylarıyla İBB çalışanına zam!

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında dün gerçekleştirildi. Genel Kurul'da AK Parti ve MHP grubu tarafından sunulan "İBB personellerinin toplu iş sözleşmeleri yapılana kadar hak kaybı yaşamamaları için personellere en az yüzde 50 zam yapılması teklifi" görüşüldü. Oylamaya sunulan teklif için CHP ve İYİ Parti oyu red oyu kullanırken AK Parti ve MHP evet oyu kullandı. Zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB'de çalışan işçiye zam ne kadar?

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerini teklife red oyu vermelerini değerlendirdi. Kaynar, red oyu verilmesine tepki göstererek şunları söyledi:" Sosyal demokratların içine düştüğü hali görüyor musunuz? Ellerine yetki geçtiği zaman ne yaptıklarını. İşçiye yüzde 50 zammı nasıl teklif edersiniz diye feveran ediyorlar.

Hani siz işçinin, emeğin yanındaydınız. Bizim teklif ettiğimiz şey ileride yapılacak olan toplu sözleşmede elde edecekleri haklardan mahsup edilmek üzere bunları teklif ediyoruz. Yüzde 50 oranındaki artışın bugün asgari ücrete yüzde 50 artış yapıldığına göre gayet makul olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla işçi kardeşlerimizin mağdur olmaması için alınmış bir önlemdir. AK Parti ve MHP grubunun bu işçi kardeşlerimizin mağduriyetine meydan vermemek için gösterdiği bir hassasiyettir. Buna ancak teşekkür edilir."