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Gündem İBB personeli güvenlik görevlisinin evine uyuşturucu operasyonu!
Gündem

İBB personeli güvenlik görevlisinin evine uyuşturucu operasyonu!

Yeniakit Publisher
2024-05-10 17:03:00 - 2024-05-10 17:46:58
İBB personeli güvenlik görevlisinin evine uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan H.M.'nin evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda H.M. isimli şüpheli takibe alındı. Şahsa ait iş yerindeki dolap, ev ile araç içerisinde yapılan aramada 779 extacy hap, 14 gram kokain, 340 gram metamfetaminle, uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 360 bin TL, 1050 dolar, 220 euro ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve beraberindeki 2 kişi olay yerinde gözaltına alındı. H.M. isimli şahsın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Aynı ev içerisinde gözaltına alınan U.K. ve Y.S isimli şahıslar serbest bırakılırken H.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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