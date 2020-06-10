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İBB, otopark personelini işten kovdu! Sosyal medyadan araştırıp...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'tan bir otopark personelinin, sosyal medyadan yaptığı eleştiriler nedeniyle işten kovulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:42:00 -
İBB, otopark personelini işten kovdu! Sosyal medyadan araştırıp...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan İSPARK'tan bir otopark personelinin, sosyal medyadan yaptığı eleştiriler nedeniyle işten kovulduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili evrakı sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili İBB Meclis üyesi Mücahit Birinci, paylaşımında "Çalışanların sosyal medya mesajlarını dahi bahane ederek, iş akidlerini feshediyorlar. Bu bir Sovyet politbüro yönetim sistemidir." ifadelerini kullandı.

İşte o belge:

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