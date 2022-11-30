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Gündem İBB önünde protesto! Vatandaşlar binaya alınmadı
Gündem

İBB önünde protesto! Vatandaşlar binaya alınmadı

Tapularının emlak rayiç bedeli üzerinden kendilerine verilmediği gerekçesiyle CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önüne giden Sarıyer Mahalleler Birliği, yetkililerin kendileriyle görüşmemesini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 16:31:00 -
İBB önünde protesto! Vatandaşlar binaya alınmadı

Tapularının emlak rayiç bedeli üzerinden kendilerine verilmediği gerekçesiyle CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önüne giden Sarıyer Mahalleler Birliği, yetkililerin kendileriyle görüşmemesini protesto etti.

Mecliste, İBB ve Sarıyer Belediyesine Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarı'nda bulunan arazilerin tapularının emlak rayiç bedeli üzerinden vatandaşlara verilmesi şartıyla yetki verildiğini öne süren gruptakiler, Saraçhane'deki İBB binasına gitti.

İBB yetkililerinden tapu çalışmalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşların binaya girişlerine izin verilmedi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu protesto etti.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarı'ndaki hak sahiplerine tapularının emlak rayici üzerinden vereceğini ifade etmesi üzerine bu sorunun çözümü için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

"Sarıyerliler karşısında muhatap bulamıyor"

Bu konuda yetkiyi verdiklerine dikkati çeken Kurşun, "Vatandaşın mağdur olmaması için, başından beri olmasını istediğimiz emlak rayiç bedeli üzerinden satış yapılması konusunda baskılarımızın ardından yetki verdiğimiz İBB'nin bu konuda hiçbir çalışma yapmadığına şahit olduk. Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin tapu verme konusunda artık hiçbir bahanesi yok. Bu konuda çalışma yapmak bir yana dursun, mülkiyet hakkının peşinde koşan Sarıyerli vatandaşlarımız karşısında muhatap dahi bulamıyor. Daha önce de bu konuda yaptığımız açıklamalarımızda yetkiyi verdik. Yetki vermekle kalmayıp konunun takipçisi olacağımızı da ifade eden AK Parti yönetimi olarak, Sarıyer Belediyesi ve İBB'yi üzerine düşeni yapmaya ve vatandaşın mülkiyet hakkını teslim etmeye davet ediyoruz." dedi.

İBB Meclis Üyesi ve Sarıyer Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Coşkun da ilgili vatandaşların, CHP'li İBB yönetiminden muhatap bulamamasının çok acı olduğunu belirtti.

Coşkun, vatandaşların zabıta ve çevik kuvvet çağılarak kapıdan içeri alınmamasının kendisini incittiğine dikkati çekerek, "İBB ve Sarıyer Belediyesini yetki verdiğimiz konuda çalışmaya, bu konuda çalışmasalar bile vatandaşımızı muhatap kabul etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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