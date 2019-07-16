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İBB önünde 15 Temmuz protestosu! ‘Onlar diriler, bu akşam burayı karartanlar ölüdürler’

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde bazı vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediye ışıklarının kapalı olmasına tepki gösteren grup, Başkan Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:05

Dün gece 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yıldönümünde meydana inen vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ışıkları açmamasına tepki göstererek CHP’li Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı.

'İmamoğlu uyuma ışıkları yak'

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuğa geçtiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ışıkların yanmaması geceye damga vurdu. Işıkların yanmaması nedeniyle İBB önüne toplanan vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaparak, ‘İmamoğlu uyuma, ışıkları yak’ diye seslendi.

Protestolar yükselirken bir kadının şehit tablosunu göstererek, ‘Onlar diriler, bu akşam burayı karartanlar ölüdürler’ diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Gece boyunca ülkenin birçok yerinde anma etkinlikleri devam ederken, vatandaşların sert tepkilerine rağmen İBB’de ışıklar yanmadı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:05
  1. İstanbul
  2. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  3. İBB
  4. Protesto
  5. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  6. şehit
  7. FETÖ
  8. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • AbdulvahitAbdulvahit11 dk önce
    Her halde ampul birilerini fazla .....
  • SnsSns17 dk önce
    FetİToğlu alçak.
  • ayşe gülayşe gül22 dk önce
    bu chp zihniyetiyle asla aynı safa gelmem, asla.onlara oy verenlerde beraber haşr olsunlar ahirette inşALLAH.

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