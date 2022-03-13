  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İBB mülkiyetindeki arsayı satışa çıkardı
Ekonomi

İBB mülkiyetindeki arsayı satışa çıkardı

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 269 m² arsa ihale usulü ile satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:46:00 -
İBB mülkiyetindeki arsayı satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi, Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul adresinde yapılacak.

İhaleye konu taşınmaz 23.03.2022 tarih ve saat 10:40’da 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü satılacak.

İhale şartnamesi Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden temin edilebilir.

Tel: 0212 455 33 99 Fax: 0212 449 51 33

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay