İBB mülkiyetindeki arsayı satışa çıkardı
Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 269 m² arsa ihale usulü ile satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi, Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul adresinde yapılacak.
İhaleye konu taşınmaz 23.03.2022 tarih ve saat 10:40’da 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü satılacak.
İhale şartnamesi Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden temin edilebilir.
Tel: 0212 455 33 99 Fax: 0212 449 51 33
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