İBB Meclisi'nde "ispat et" kavgası! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda kavga çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İYİ Partili Meclis üyesi Ali Kıdık’ın sosyal medya hesabından yaptığı "İnternetçi dedi sonra gelip özür diledi" paylaşımına tepki gösterdi.

Göksu, "Dün burada İYİ Partili meclis üyesi metrolarla ilgili hususu söylediğimde ben de ilgili valimizin kararı ile ilgili beyanda bulundum. Bu beyanda bulunmak isterken "İnternetçi" ifadesini kullandım. Arkadaşım bu ismi çok sevmiş sosyal medya profiline eklemiş. O gün kullandığımda bu ifadeden rencide olabileceğini düşündüm ve rencide etmek için kullanmadığımı ifade ettim. Şimdi Güngören meydanına büfe koyan büfeci arkadaş bir tweet atmış. 'Özür diledi' yazmış. İspatlamazsan alçağın ta kendisisin. Söylediğim bu rencide etmek için kullandığım bir ifade değil, zaten çok sevmişsin profiline eklemişsin. Arkadaş da teşekkür etti. Kalkıp da geldi özür diledi diye bir mesaj yayınlamak sana yakışır" diye konuştu.

Göksu'nun sözleri üzerine mecliste tansiyon bir anda yükseldi. İYİ Parti üyelerinin sözlü müdahalesi üzerine tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine meclis oturumuna ara verildi. Oturumun sonlandırılmasının ardından bazı meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Karşılıklı atışmaların yaşandığı gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.