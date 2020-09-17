  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İBB Meclisi'nde "ispat et" kavgası! Ortalık bir anda karıştı
Gündem

İBB Meclisi'nde "ispat et" kavgası! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kavga çıktı. Yaşanan olay nedeniyle meclis oturumuna ara verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:25:00 - 2020-09-17 18:28:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda kavga çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İYİ Partili Meclis üyesi Ali Kıdık’ın sosyal medya hesabından yaptığı "İnternetçi dedi sonra gelip özür diledi" paylaşımına tepki gösterdi.

Göksu, "Dün burada İYİ Partili meclis üyesi metrolarla ilgili hususu söylediğimde ben de ilgili valimizin kararı ile ilgili beyanda bulundum. Bu beyanda bulunmak isterken "İnternetçi" ifadesini kullandım. Arkadaşım bu ismi çok sevmiş sosyal medya profiline eklemiş. O gün kullandığımda bu ifadeden rencide olabileceğini düşündüm ve rencide etmek için kullanmadığımı ifade ettim. Şimdi Güngören meydanına büfe koyan büfeci arkadaş bir tweet atmış. 'Özür diledi' yazmış. İspatlamazsan alçağın ta kendisisin. Söylediğim bu rencide etmek için kullandığım bir ifade değil, zaten çok sevmişsin profiline eklemişsin. Arkadaş da teşekkür etti. Kalkıp da geldi özür diledi diye bir mesaj yayınlamak sana yakışır" diye konuştu.

Göksu'nun sözleri üzerine mecliste tansiyon bir anda yükseldi. İYİ Parti üyelerinin sözlü müdahalesi üzerine tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine meclis oturumuna ara verildi. Oturumun sonlandırılmasının ardından bazı meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Karşılıklı atışmaların yaşandığı gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinli virolog dünyayı ayağa kaldırdı: İki yarasadan alınan koronavirüsleri birleştirip...
Korona Virüs

Çinli virolog dünyayı ayağa kaldırdı: İki yarasadan alınan koronavirüsleri birleştirip...

Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalar sonrası ülkesinden kaçarak ABD'ye sığınan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, yaptığı yeni açıklamada şu..
Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş
Gündem

Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de Temel Haklar Komisyonu, çalışanlara hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli..
Halk TV’de ezan sesi yükseldi
Gündem

Halk TV’de ezan sesi yükseldi

CHP’ye destek veren Halk TV’ye konuk olan Temel Karamollaoğlu’nun konuştuğu sırada arka fondan gelen ezan sesi şaşırttı. İslam’a karşı tutum..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı