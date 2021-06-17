İBB Meclisi'nde CHP'linin 'Erdoğan' hakkındaki sözleri gerginlik çıkardı

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin arasından geçerek Bakırköy'e giden Kemal Kılıdçaroğlu'nun görüntülerini savunan CHP'li Fahrettin Kayhan'ın, kaldığı otel bombalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için "kaçacak yer arıyordu" iddiası sonrası İBB Meclis'te tansiyon yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin haziran ayı oturumları bugün de devam etti. 3. oturumun birleşiminde gündem dışı konuşmalar sırasında CHP'li Fahrettin Kayhan'ın, 15 Temmuz'la ilgili yaptığı konuşma tartışmaya neden oldu.

CHP'li Kayhan, Erdoğan'ı hedef aldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacak yer aradığını iddia eden Kayhan, "Bizim genel başkanımız Bakırköy'deydi. Cumhurbaşkanımız gibi havadan uçakla nereye gideceğim diye görüşmeler yapmıyordu." ifadelerini kullandı.

Meclis'te gerginlik oldu

Kayhan'ın bu sözlerini, Meclis'te AK Parti ve MHP sıraları tepkiyle karşıladı. Daha sonra Kayhan'ın kürsüden sataşması devam edince Meclis'te üyeler, birbirinin üzerine yürüdü.

Gerginlik dinmeyince oturuma ara verildi.

Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerin arasından geçmişti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’ndan darbecilerin izniyle çıkış yapıp Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun oturduğu eve geçmişti. Geceyi burada geçiren Kılıçdaroğlu, televizyon karşısında darbe girişimini izlemişti.

FETÖ'cü hainlerin hedefinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise kaldığı otel bombalanmıştı. Dakikalar önce otelden çıkış yapan Erdoğan, vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Halka seslenen Erdoğan'ın çağrısı sonrası darbe girişimi püskürtülmüştü.