İBB Kültür A.Ş’den Yeşilçam nostaljisi

ADEM ŞAHİN/İSTANBUL

Yeşilçam filmlerini 7’den 70’e tüm kuşaklarla buluşturmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İBB iştiraki Kültür AŞ tarafından düzenlenen “Yeşilçam Film Günleri”, Türk sinemasının sevilen filmlerini, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle İstanbulluların seyrine sunuyor.

EFSANE İKİLİ AÇIK HAVADA

İstanbulluların açık havada filmi keyfi 3-4-5 Ağustos tarihlerinde de devam edecek. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterimlerde, nostaljik olarak patlamış mısır ve gazoz ücretsiz olarak ikram ediliyor. Haftanın ilk filmi, yönetmenliğini Osman F. Seden’in yaptığı başrollerinde Türk sinemasının efsane komedi ikilisi Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın oynadığı “Her Gönülde Bir Aslan Yatar”. Filmde, efsane ikiliye usta oyuncular Perran Kutman, Hulusi Kentmen ve Selma Güneri eşlik ediyor. 3 Ağustos Cuma akşamı 21.30’da gösterimi yapılacak film, biri polis olmak diğeri ise ehliyet almak isteyen iki arkadaşın amaçlarına ulaşmak için verdikleri mücadeleyi ve başlarına gelen komik olayları konu ediyor.

HABABAM SINIFI SİZİ BEKLİYOR

Türkiye sınırlarında yaşıyor olup da bu filme aşina olmayan, defalarca izlemeyen herhalde yoktur. Rıfat Ilgaz’ın eserinden sinemaya uyarlanan 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyaz perdeye yansıyan “Hababam Sınıfı” Ağustos Cumartesi Akşamı 21.30’dan İstanbulluları bekliyor.

ARIM BALIM PETEĞİM

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ve Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın’ın rol aldığı filmde, bir kadının sevdiği adama yıllar sonra kavuşması konu ediliyor. Yönetmenliğini Muzaffer Aslan’ın yaptığı bu duygusal film, 4 Ağustos Pazar akşamı 21.30’da gösterilecek. İstanbulluları 30 - 40 yıl öncesine götüren Yeşilçam Film Günleri’ne aileler, gençler, çocuklar 7’den 70’e herkes büyük ilgi gösteriyor. İzleyiciler, açık hava sinema kültürünü yaşattığı için Kültür AŞ’ye de teşekkür etti. Topkapı İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen “Yeşilçam Film Günleri” kapsamında, 2 Eylül 2018 tarihine kadar her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 21.30’da ücretsiz olarak sevilen Türk filmleri gösterilmeye devam edecek.