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Siyaset İBB kendi yaptığı devasa israfı itiraf etti
Siyaset

İBB kendi yaptığı devasa israfı itiraf etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde, "Sadece israfı önlesek bize yeter" demişti. İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra indirim sözlerini unutup sürekli zam yapmaya çalışması, belediyenin içinde bulunduğu israf batağını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 15:21:00 - 2022-01-17 15:27:24

Seçim sürecinde verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, metro inşaatlarını durdurmak için de türlü bahanelerle hükümeti suçlamaya çalışıyor. Metro projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylamadığı gerekçesiyle başlatamadığını ileri süren CHP’liler, “Buradan metro geçebilirdi, Cumhurbaşkanı onaylamadı” yazılı tabelalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almakla tehdit etmeye bile başladı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İBB’nin kendi kendini nasıl rezil ettiği de konuşuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sürecinde, “Sadece İBB’deki israfları engellesek bize yeter” dediğini hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Seçimden önce böyle bir anlatımda bulunmamıştı Ekrem İmamoğlu. Sadece israfı önlesek biz İstanbul’a yeteriz, israfı önleyip otobüs fiyatlarına zam yapmayacağız, suya zam yapmayacağız, hatta indirim yapacağız, dediler. Sadece ve sadece israfı önleyerek bunu yapacağız, dediler. Şu an o kadar büyük israf yapıyor olmalılar ki, otobüse ardı ardına zam yapmak için çaba sarf ediyorlar. AK Parti ve MHP’liler kısmen biraz önleyebiliyor onları. Suya iki günde bir zam yapmaya çalışıyor CHP grubu. AK Parti ve MHP yüzde 50 olarak teklif edilen zamları yüzde 30’lara indirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

kardeş

Bunlar " bizim tayfa hep hırsızız, ihale yolsuzluğu bizde, hainlik bizde, teröristleri işe alma bizde, masumların işlerine son verme bizde, söz verip tutmamak bizde, metro tünellerine harfiyat dökme bizde,taciz tecavüz bizde" deseler ne olacak sanki kuzu kuzu gidecekler koyun gibi oy verecekler.
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Ne yapsın?

Reyiz doları 8 liradan 15 liraya düşürdü, asgari ücret 4250 lirayken işçi emeklisi 2500-3000 lira işe açlık sınırının altına mahkum edildi, benzine , mazota , elektriğe gelen zamlar, vergi ve ceza ve harçlara gelen zamlar 100% ün üzerinde. uydur uydur söyle.. kendim uyduruyorum kendim bile inanmıyorum. Oysa Ekrem, "sadece israfı önlesek, otobüse, suya 5 yıl zam yapmam" diyordu ne oldu.
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