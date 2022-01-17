İBB kendi yaptığı devasa israfı itiraf etti

Seçim sürecinde verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, metro inşaatlarını durdurmak için de türlü bahanelerle hükümeti suçlamaya çalışıyor. Metro projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylamadığı gerekçesiyle başlatamadığını ileri süren CHP’liler, “Buradan metro geçebilirdi, Cumhurbaşkanı onaylamadı” yazılı tabelalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almakla tehdit etmeye bile başladı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İBB’nin kendi kendini nasıl rezil ettiği de konuşuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sürecinde, “Sadece İBB’deki israfları engellesek bize yeter” dediğini hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Seçimden önce böyle bir anlatımda bulunmamıştı Ekrem İmamoğlu. Sadece israfı önlesek biz İstanbul’a yeteriz, israfı önleyip otobüs fiyatlarına zam yapmayacağız, suya zam yapmayacağız, hatta indirim yapacağız, dediler. Sadece ve sadece israfı önleyerek bunu yapacağız, dediler. Şu an o kadar büyük israf yapıyor olmalılar ki, otobüse ardı ardına zam yapmak için çaba sarf ediyorlar. AK Parti ve MHP’liler kısmen biraz önleyebiliyor onları. Suya iki günde bir zam yapmaya çalışıyor CHP grubu. AK Parti ve MHP yüzde 50 olarak teklif edilen zamları yüzde 30’lara indirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.