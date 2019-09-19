İBB: Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağındaki mescit ibadete açık

İBB'den yapılan açıklamada, bugün bazı basın organlarında, "İBB, Uzunçayır metrobüs durağındaki mescidi kapattı" başlığıyla yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Habere konu edilen Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağındaki mescidin, ibadet saatlerinde açık tutulduğu belirtilen açıklamada, "Sabah namazı vaktinde açılan mescit, sadece vakit çıktığında kapatılmakta, sonrasında öğle ezanından gece 22.00'ye kadar açık kalmaktadır. Bu uygulama 3 yıldır aynı şekilde devam etmektedir." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mescitlerin zaman zaman, başta madde bağımlıları olmak üzere, amacı dışında kullanılmak istenmesi nedeniyle, güvenlik görevlileri ve vatandaşlar zorluk yaşamaktır. Vakit dışında mescitlerin kapalı olmasının da en büyük sebebi budur. Ayrıca, vakit dışında namaz kılmak isteyen vatandaşlarımız için diğer mescidimiz sürekli açık tutulmaktadır. Görevlilerden talep edilmesi halinde yardımcı olunmaktadır. Söz konusu mescitlerin kuruluş amacı, dileyen vatandaşların ibadetlerini yapabilmesinin sağlanmasıdır. Kullanım amacına uygunluğun sağlanmasıyla hizmet devam etmektedir. Uygulama bugüne kadar yukarıda belirtildiği şekilde sürdürülmüştür. Yeni bir uygulama söz konusu değildir."