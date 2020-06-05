İBB iştiraklerinden Hamidiye Su'da intihar girişimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Hamidiye Su A.Ş'de bir personel mobinglere dayanamayarak intihar girişiminde bulundu. İmamoğlu yönetiminin ise olayın üstünü kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) skandallarıyla gündemden düşmüyor. İBB'nin iştiraklerinden Hamidiye Su A.Ş'de çalışan bir personel, kendisine uygulanan mobinge dayanamayarak intihar girişiminde bulundu.
Binanın tepesine çıkan şahıs ikna edilmeye çalışılırken olay yerinde hiçbir medya kanalının bulunmaması dikkat çekti. İmamoğlu yönetiminin olayı medyadan gizleyip üstünü kapatmaya çalıştığı ve personeli tehdit ettiği ortaya çıktı. Belediye yönetiminin personele mesaj atarak olayı medyaya duyurması halinde işten atılacağını söylediği öğrenildi.
Öte yandan olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar İmamoğlu yönetiminin işçiyi ezerek canından bezdirmesine tepki gösterdi.