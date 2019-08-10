İBB İstanbul Enerji A.Ş.’de toplu iş sözleşmesi yapıldı İBB İstanbul Enerji A.Ş.’de imzalanan toplu sözleşmede maaşlara yüzde 27, kıdem tazminatına ise yüzde 50 zam yapıldı.

İBB İstanbul Enerji A.Ş.'de imzalanan sözleşme neticesinde işçiler bayramı erken kutladı. Sözleşmede işçilerin maaşlarına yüzde 27'ye varan zam yapılırken, kıdem tazminatına da yüzde 50'lik artış geldi. Maaş ve kıdem tazminatına yapılan zamlarla birlikte aylık sosyal yardım ücretine yüzde 20, yemek yardımı ücretine de yüzde 10 zam yapıldı. Sözleşmeyi genel sekreter Sn. Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Yeşim Şişli, Personel Daire Başkanı Nurcan Alan ile Hak-İş ve Enerji İş Sendikası yöneticileri imzaladı. İşçiler görevine yeni başlayan İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Aslan Değirmenci'ye yeni görevinde başarılar diledi. Sözleşmede ayrıca bayram ve genel tatil ücretlerinde de %100 artış yapılırken Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine şükranlarını iletti. Belediye işçileri sözleşmenin imzalanması ile davul zurna eşliğinde halay çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde meşaleler yakıldı.

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