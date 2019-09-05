İBB, İmamoğlu'nu "CHP Genel Başkanı" yaptı

Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi’nde gösteri düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu'nu genel başkan yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde etkinliğin haberinde ilginç bir ifade yer aldı. Haberde, İmamoğlu hem CHP Genel Başkanı hem İBB Başkanı olarak gösterildi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan ifade:

“CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivas Kongresi’nin 100’ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldikleri kentte bir dizi etkinliklerde bulundu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun, Sivas’taki son etkinliği, araştırmacı-yazar-şair Sunay Akın’ın Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi’ndeki gösterisi oldu.”

Düzeltildi

İmamoğlu'nu hem İBB Başkanı hem de CHP Genel Başkanı olarak gösteren hata, kısa süre sonra düzeltildi.