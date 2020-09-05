İBB, günlerdir kaldırım taşlarını döşeyemedi

Türkiye’ye CHP belediyeciliğini bir kez daha öğreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu kez Cağaloğlu Lisesi’nde çalışan kadroyu ve okuyan öğrencileri mağdur etti.

31 Ağustos’ta eğitim tekrar başlamasıyla birlikte Cağaloğlu Lisesi’nde okul kursları da başladı. Ayrıca pansiyon işleri ve devam eden tadilat nedeniyle yük giriş – çıkışları da devam ediyor. Buna karşın okulda her hafta sonu sınavlar yapılıyor. Tüm bu çalışmalar devam ederken, Cağaloğlu Lisesi’nin girişi olan Molla Fenari Mahallesi Türbedar Sokak’ta haziran ayından bu yana devam eden çalışmalar İBB tarafından bir türlü tamamlanamadı.

Çalışmalara başlamadan önce İBB tarafından okul idaresine, liseye giriş çıkışların hiçbir şekilde engellenmeyeceği taahhüt edilmesine rağmen, devam eden çalışmalar nedeniyle okula araç giriş – çıkışına müsaade edilmiyor.

İşte Türbedar Sokak’ta aylardır devam eden çilenin fotoğrafları: