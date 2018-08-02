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İBB göreve hazır! 15 tim oluşturuldu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayram zamanı kaçan hayvanları yakalamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 kurban yakalama timi oluşturdu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:58
İBB göreve hazır! 15 tim oluşturuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kurban Bayramı dolayısıyla Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 kurban yakalama timi oluşturdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEKLER

Geçen yıl 6 ekip ile uygulanan ve 23 büyükbaş hayvana müdahale ederek sahiplerine teslim eden kaçak kurban yakalama timi, bu yıl da görev başında olacak.

İBB Veteriner Hizmetleri'ne bağlı timler, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 kurban yakalama timi halinde görev yapacak. İkişer kişiden oluşacak ekipler, ücretsiz hizmet verecek.

Öte yandan, kaçan kurbanlıklar için Alo 153 Beyaz Masa üzerinden ihbar hattı oluşturuldu. Sıkıntı yaşayan vatandaşlar Alo 153 üzerinden hizmet başvurusu yapabilecek.

MOBİL UYGULAMALAR İLE BİLGİLERE KOLAY ULAŞIM

Ayrıca İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren bir "Mobil Kurban" telefon uygulaması oluşturuldu. Geçen yıl hizmet veren uygulama güncellenerek bu yıl da vatandaşların kolay erişimi için hazır hale getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin ''Kurban Kesim ve Hijyeni'' el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara 200 bin takım hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı.

İBB Alo 153 Beyaz Masa tarafından oluşturulan ''Bilgilendirme Hattı'' ile kurbanlık hayvanların eti ile ilgili tüm merak edilen sorulara cevap veriliyor.

İBB satış ve kesim alanlarından hizmet alan vatandaşların rahat bir ortamda vakit geçirebilmeleri için gerekli sosyal hizmetler sağlanacak.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:58
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Kurban Bayramı
  3. İBB Veteriner Hizmetleri
  4. Alo 153 Beyaz Masa
  5. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu
  6. Mobil Kurban

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