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Siyaset İBB eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesi koronavirüse yakalandı
Siyaset

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesi koronavirüse yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:56:00 -
İBB eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesi koronavirüse yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesi koronavirüse yakalandı. Kadir Topbaş ve ailesinin Amerikan hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Türkiye'de son günlerde koronavirüs vakalarında rekor üstüne rekor yaşanıyor. En son günlük 7 binin üzerinde yeni hasta sayısı açıklandı. Salgından sürekli toplum içinde olan siyasiler de olumsuz etkileniyor. İBB eski Başkanı Kadir Topbaş da koronavirüsten etkilenen siyasilerden oldu.

Tedavi altına alındılar

Topbaş ailesine yakın kaynaklardan alınılan bilgiye göre başta eski başkan olmak üzere tüm ailenin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Hastalığa yakalanan Kadir Topbaş ve ailesi Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında tutuluyor.

Tedavinin ilk aşamasında durumunun ağır olduğu belirtilen Kadir Topbaş'ın kritik aşamayı atlattığı ve şu an ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: SuperHaber

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