İBB, dijital reklam alanları için ihaleye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2 bin 414 adet dijital bilgi platformunun (reklam alanları) kullanım hakkının 20 yıllığına başka kişi veya kuruma verilmesi için ihaleye çıkılmasını oy çokluğuyla karara bağladı.