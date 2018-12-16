İBB, dijital reklam alanları için ihaleye çıkacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, dijital bilgi platformunun (reklam alanları) kullanım hakkının 20 yıllığına başka kişi veya kuruma verilmesi için ihaleye çıkılmasını oy çokluğuyla karara bağladı.16 Aralık 2018 Pazar 11:11
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2 bin 414 adet dijital bilgi platformunun (reklam alanları) kullanım hakkının 20 yıllığına başka kişi veya kuruma verilmesi için ihaleye çıkılmasını oy çokluğuyla karara bağladı.
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