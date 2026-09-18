Ömrü bir yıla uzanan tür: Kelebeklerde yaşlanmayan gen keşfedildi

Çoğu kelebek türü yalnızca birkaç hafta yaşarken, Heliconius kelebeklerinin yaklaşık bir yıla kadar hayatta kalabildiği belirlendi.

ÇİÇEK POLENİ BESLENMESİ VE GENETİK FAKTÖRLER

Yalnızca çiçek nektarıyla beslenen diğer kelebeklerin aksine Heliconius yetişkinleri polen de tüketiyor.

Ancak araştırmacılar, poleni beslenme düzeninden çıkardıklarında bile bu kelebeklerin uzun yaşam avantajını koruduğunu saptadı.

Polenle beslenen Heliconius hecale ile polen tüketmeyen yakın akrabası Dryas iulia arasında yapılan deneylerde, H. hecale türünün polen olmadan da belirgin şekilde daha uzun yaşadığı görüldü.

Araştırma sonuçları, uzun yaşam süresinde hem beslenmenin hem de genetik ve evrimsel farklılıkların rol oynadığını ortaya koydu.

Fiziksel performans ve kas fonksiyonlarının ölçüldü kavramak gücü testlerinde, yaşlanan D. iulia bireylerinin zayıfladığı, yaşlı H. hecale bireylerinde ise herhangi bir fiziksel gerileme veya kas kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

TÜRLER ARASI YAŞAM SÜRESİ FARKLARI

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Heliconius türlerinin ortalama yaşam süresi yakın akrabalarına kıyasla yaklaşık üç kat daha uzun seyrediyor.

En uzun ömürlü kelebek türü olarak kayıtlara geçen Heliconius hewitsoni 348 güne kadar yaşarken, kısa ömürlü akrabası Dione juno türünün yaşam süresi 14 günde kaldı.

Bu durum, aynı kelebek ailesine mensup iki tür arasında yaklaşık 25 katlık bir yaşam süresi farkı olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, yakın evrimsel geçmişte bu derece büyük bir ömür farkının ortaya çıkmasının, yaşlanma biyolojisi ve uzun yaşam mekanizmalarının anlaşılması adına önemli bir model sunduğunu vurguluyor.