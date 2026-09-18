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Yerel Balık tutmayı umuyordu! Bakın oltasına ne takıldı
Yerel

Balık tutmayı umuyordu! Bakın oltasına ne takıldı

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tunceli’de Munzur Nehri’nde balık tutan Burak Doba’nın oltasına balık yerine su yılanı takıldı. Beklenmedik karşılaşma, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli’de balık tutmak için oltasını Munzur Nehri'ne atan Burak Doba, bir süre sonra oltasını sudan çıkardığı sırada ucunda su yılanı olduğunu fark etti. Beklemediği bir manzarayla karşılaşan Doba, yılanı oltadan dikkatlice çıkararak, yeniden Munzur Nehri’ne bıraktı. Su yılanının doğal yaşam alanına dönmesini sağlayan Doba’nın yaşadığı ilginç anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde oltanın ucundaki su yılanının nehre bırakıldığı anlar yer aldı.

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