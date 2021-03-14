  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İBB bursunun 2. taksidi ne zaman yatırılacak?
Eğitim

İBB bursunun 2. taksidi ne zaman yatırılacak?

Her yıl binlerce öğrencinin eğitimlerine ekonomi katkı sağlamak için başvurduğu İBB bursu 2. taksit ödemeleri hesaplara ne zaman geçecek? soruları merak kazandı. İBB bursu ne zaman yatacak? İBB'den 2. taksit ödemeleri için açıklama geldi mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 21:34:00 -
İBB bursunun 2. taksidi ne zaman yatırılacak?

İBB bursunun Aralık 2020'de ilk taksitinin ödenmesi ardından ikinci taksitlerle ilgili tarih bekleniyor. 3 bin 200 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak olan İBB bursunun ikinci taksit tarihinde bin TL öğrencilere dağıtılacak. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB bursunun 2. taksidi ne zaman yatırılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz dönemlerde ikinci taksit, şubat ayında, üçüncü taksit de mayıs ayında yatmıştı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.

İBB bursunun 2. taksidi ne kadar?

İBB tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinde flaş karar
Medya

Gönül Dağı dizisinde flaş karar

Gönül Dağı dizisinde heyecan dozajı artmaya devam ediyor. Dizideki sahnelerinin daha çok artması istenilen Elif ve Serdar ikilisiyle ilgili ..
Kısıtlamada Şırdancıda yemek yiyenlere para cezası! Ortalık bir anda karıştı
Gündem

Kısıtlamada Şırdancıda yemek yiyenlere para cezası! Ortalık bir anda karıştı

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan restorantlar geçtiğimiz günlerde kademeli normalleşme çerçevesinde açıldı. Adana'da saat kuralına uymayan ..
'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar
Gündem

'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türkiye karşıtı büyük bir küresel koalisyon oluşturulduğunu iddia ederek, bunun için ilk hedefin Tü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay