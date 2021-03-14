İBB bursunun Aralık 2020'de ilk taksitinin ödenmesi ardından ikinci taksitlerle ilgili tarih bekleniyor. 3 bin 200 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak olan İBB bursunun ikinci taksit tarihinde bin TL öğrencilere dağıtılacak. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB bursunun 2. taksidi ne zaman yatırılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz dönemlerde ikinci taksit, şubat ayında, üçüncü taksit de mayıs ayında yatmıştı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.

İBB bursunun 2. taksidi ne kadar?

İBB tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.