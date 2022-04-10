İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında tamamlandıktan sonra, 23 Kasım'da sonuçlar belli oldu. 3 taksit şeklinde yatırılan bursun ilk taksidi Aralık ayında öğrencilerin hesaplarına yattı. Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki parça halinde ödenecek. Bursların hesaba yatırılmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin cep telefonlarına bilgilendirme için SMS gönderiliyor. İlk iki taksidi alan İBB burslu öğrenciler 2022 İBB bursu 3. taksit ödeme tarihlerini araştırıyor.

İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak 2022?

İBB burslarının ikinci taksitlerinin mart ayında öğrencilerin eline ulaştı. İBB bursunda 3. ve son taksit ödeme tarihlerini araştıran öğrenciler, üçüncü taksitlerinin ise mayıs ayında ödenmesini bekliyor. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımının miktarı ne kadar olacak? 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.