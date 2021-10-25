İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB Burs Sonuçları 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçlar açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı almaya hak kazanacak öğrenciler 2021 İBB burs sonuç sorgulaması yapıyor. İBB burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İBB 2021 burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. İBB burs sonuçlarının sona ermesiyle birlikte İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? soruları da İBB burs başvurusu yapana öğrenciler tarafından merak edilir oldu.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yönde İBB'den gelecek olan açıklamaları haberimize ekleyeceğiz. Geçtiğimiz dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

İBB burs sonuçları nereden sorgulanacak?

İBB burs sonuçları Genç Üniversiteli’nin resmi internet adresi olan “https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/” üzerinden ilan edilecek. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de sorgulama işlemlerinin saat 23:59'a kadar erişime açılması bekleniyor.

İBB bursu ne kadar?

İBB burs kaç para? İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İBB bursuna kimler başvuru yapamaz?

* Açık öğretimde okuyanlar

* Uzaktan öğretim görenler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri