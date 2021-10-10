İBB burs ödemesi ne zaman? 2021 2022 İBB bursu ne zaman yatacak?
İBB bursu hangi aylarda yatacak? İBB burs başvurusu ile İBB burs başvur tarihleri merak ediliyor. İBB burs başvurusu ne zaman bitecek, sona erecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler İBB burs başvurularını 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden yapabilecek. Peki 2021 2022 İBB bursu ne kadar? İBB burs ücreti ne kadar 2021? İBB burs ücreti ne zaman yatacak? İşte 2021 022 İBB burs ücreti hesaplara yatma tarihleri.
İBB burs bursu önlisans ve lisans öğrencilerine 3 bin 200 TL üç taksit ile eğitim bursu verilmekte. İBB bursu 5 Ekim tarihi itibariyle başladı. İBB bursu başvuru şartları da İBB bursuna başvuracaklarca merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu başladı. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
İBB bursu ne zaman hangi ayda verilecek?
İBB bir önceki süreçte 3200 TL bursun 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağına yer verdi. Buna göre Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatacak.
İBB başvurusu şartları neler?
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Geçen yıl İBB bursu alan bu yıl tekrar burs başvurusu yapar mı?
Geçen sene Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alıyordum. Tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu? Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.
İBB bursuna başvuru yapacak öğreniler kimler?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İBB burs başvurusu evrakları listesi
İstenilecek Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.