İBB burs ödemesi ne zaman? 2021 2022 İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB burs bursu önlisans ve lisans öğrencilerine 3 bin 200 TL üç taksit ile eğitim bursu verilmekte. İBB bursu 5 Ekim tarihi itibariyle başladı. İBB bursu başvuru şartları da İBB bursuna başvuracaklarca merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu başladı. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İBB bursu ne zaman hangi ayda verilecek?

İBB bir önceki süreçte 3200 TL bursun 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağına yer verdi. Buna göre Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatacak.

İBB başvurusu şartları neler?

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Geçen yıl İBB bursu alan bu yıl tekrar burs başvurusu yapar mı?

Geçen sene Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alıyordum. Tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu? Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.

İBB bursuna başvuru yapacak öğreniler kimler?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusu evrakları listesi

İstenilecek Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.