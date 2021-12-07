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Ekonomi İBB burs ilk taksit hangi bankaya yatacak? 2021 İBB burs ilk taksit yattı mı?
Ekonomi

İBB burs ilk taksit hangi bankaya yatacak? 2021 İBB burs ilk taksit yattı mı?

İBB bursu ilk taksit hangi bankaya yatacak? 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuruların sona ermesiyle birlike İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediliyordu. İBB 2021 burs başvuru sonuçlarını açıkladı. İBB burs sonuçlarıyla birlikte 51.890 üniversiteli burs almaya hak kazandı. İBB’den burs kazanan öğrencilerin ilk burs taksitleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı aranıyordu. İBB bursun ilk taksit ödemelerini yatırmaya başladı. Peki 2021 İBB bursu hangi bankaya yatacak? BB 2021 burs hangi nereye hangi bankaya yatıyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:00:00 - 2021-12-07 17:00:48
İBB burs ilk taksit hangi bankaya yatacak? 2021 İBB burs ilk taksit yattı mı?

2021 İBB burs ilk taksit yattı mı, hangi bankaya yatacak? İBB’nin İstanbul'da yaşayan üniversiteli öğrencilere sağladığı eğitim bursu sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ödenen burs başvuru sonuçları yakından takip ediliyor. 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuru işlemleri alınmış olan İBB bursunun sonuçları için geri sayım sürüyor. 

İBB burs sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, ''İBB’nin üniversitelilere sağladığı eğitim desteği sonuçları açıklandı. Bu yıl 51.890 üniversiteli burs almaya hak kazandı. Sonuçlara, http://gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden ulaşılıyor'' ifadeleri yer aldı. İBB bursu kazanan öğrenilerin ilk burs taksitleri de yatırılmaya başlandı.

İBB burs ilk taksit hangi bankaya yatacak?

2021 İBB bursları için burs hakkı kazanan öğrencilere SMS mesajı ile Yapı Kredi’den hesap açmaları istendi. İBB burs ilk taksit ödemeleri Yapıkredi’ye yatırılmakta.

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