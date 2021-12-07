İBB burs ilk taksit hangi bankaya yatacak? 2021 İBB burs ilk taksit yattı mı?

2021 İBB burs ilk taksit yattı mı, hangi bankaya yatacak? İBB’nin İstanbul'da yaşayan üniversiteli öğrencilere sağladığı eğitim bursu sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ödenen burs başvuru sonuçları yakından takip ediliyor. 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuru işlemleri alınmış olan İBB bursunun sonuçları için geri sayım sürüyor.

İBB burs sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, ''İBB’nin üniversitelilere sağladığı eğitim desteği sonuçları açıklandı. Bu yıl 51.890 üniversiteli burs almaya hak kazandı. Sonuçlara, http://gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden ulaşılıyor'' ifadeleri yer aldı. İBB bursu kazanan öğrenilerin ilk burs taksitleri de yatırılmaya başlandı.

İBB burs ilk taksit hangi bankaya yatacak?

2021 İBB bursları için burs hakkı kazanan öğrencilere SMS mesajı ile Yapı Kredi’den hesap açmaları istendi. İBB burs ilk taksit ödemeleri Yapıkredi’ye yatırılmakta.