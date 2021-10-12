İBB burs başvurusu ne zamana kadar? İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor?
İBB burs başvuru sayfası | Üniversite öğrencileri eğitim hayatlarında maddi güçlüklerle karşı karşıya kalmamak adına burs imkanlarını araştırıyor. KYK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, dernekler, kurum ve kuruluşların pek çoğu öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de her yıl pek çok üniversiteliye burs veriyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman alınacak?
Bir buçuk yıllık aranın ardından üniversiteler yüz yüze eğitime başladı. Üniversite öğrencileri eğitim hayatlarında maddi güçlükleri en aza indirmek için burslardan yararlanmak istiyor. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu bitti mi?
İBB burs başvurusu ne zamana kadar? İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bu yana üniversite öğrencilerine yönelik burs imkanı sağlıyor. İstanbul’da üniversite eğitime gören pek çok öğrenci İBB bursuna ne zaman nereden başvuru yapabileceklerini araştırıyor. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak.
Kimler İBB bursuna başvuru yapabilir?
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri