Bir buçuk yıllık aranın ardından üniversiteler yüz yüze eğitime başladı. Üniversite öğrencileri eğitim hayatlarında maddi güçlükleri en aza indirmek için burslardan yararlanmak istiyor. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu bitti mi?

İBB burs başvurusu ne zamana kadar? İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bu yana üniversite öğrencilerine yönelik burs imkanı sağlıyor. İstanbul’da üniversite eğitime gören pek çok öğrenci İBB bursuna ne zaman nereden başvuru yapabileceklerini araştırıyor. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak.

Kimler İBB bursuna başvuru yapabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri