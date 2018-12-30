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İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Ev ev, kapı kapı gezeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yerel seçim çalışmalarına başladı.

30 Aralık 2018 Pazar 23:30
İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Ev ev, kapı kapı gezeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildiği Büyükçekmece'de ilçe teşkilatı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Uysal, "Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında başlattığı hizmet belediyeciliği anlayışını inşallah Büyükçekmece ile buluşturacağız. Tevazu, samimiyet ve gayret ile Haydi Bismillah" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan törenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal da Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. Başkan Uysal da bugün Büyükçekmece AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı.

"Mevlüt Uysal büyük bir şans"

Büyükçekmece AK Parti İlçe teşkilatının önünde ilçe başkanı Murat Çelik ile diğer teşkilat üyeleri ve vatandaşlar Mevlüt Uysal karşıladı. Vatandaşlar, "Mevlüt Uysal Büyükçekmece için büyük bir şans. Büyükçekmece'nin bugünden sonra yeni bir başlangıç yapacağına inanıyoruz" dediler.

Toplantıda konuşan Başkan Uysal, "Siyaset tek kişi ile yapılan bir şey değildir. Siyaset takım işidir. Bunun as oyuncuları da partinin teşkilatıdır. Takım oyunu güzel olursa netice alınır" ifadelerini kullandı.

"Her kesim ile istişare yapacağız"

Uysal,  Büyükçekmece'de AK Parti'nin Türkiye'deki birçok ilçeden daha çok oy aldığını söyledi. Vatandaşların AK Partili bir belediye istediğini vurgulayan Uysal, "Büyükçekmece halkı AK Parti'ye belediyeyi vermek için o kadar çok gayret sarf ediyor ki ama bizim bazı eksikliklerimizden dolayı bu bugüne kadar gerçekleşemedi.  Eğer iyi tahlil yaparsak doğru teşhis koyarsak neticeyi güzel alırız. Her konuyu ayrı ayrı konuşmamız gerektiğine inanıyorum. 'Akıl akıldan üstündür.' Her kesim ile görüşüp istişare yaparak karar almalıyız. Bunu yaparsak ben inanıyorum ki Büyükçekmece'nin kaderini değiştiririz inşallah. Çünkü burada AK Parti'ye Türkiye'deki pek çok ilçeden daha çok oy verilmiş. O zaman bize görev düşüyor. Daha çok çalışıp daha çok kişiye ulaşmamız gerekiyor.  Siyaset tek kişi ile yapılan bir şey değildir. Siyaset takım işidir. Bunun as oyuncuları da partinin teşkilatıdır. Takım oyunu güzel olursa netice alınır. Muhakkak takım oyununda yönetici kadar kadrodakilerin büyük etkisi vardır. Hep birlikte Büyükçekmece'yi hizmet belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah" diye konuştu. 

"Ev ev gezmeliyiz"

Mevlüt Uysal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne üç ay gibi kısa bir süre kaldığını ve ev-ev, kapı-kapı gezilerek her seçmene ulaşılması gerektiğini dile getirdi. Başkan Uysal, "İnsanlara Büyükçekmece'nin AK Partili olmadığında insanımıza neler kaybettirdiğini anlatabilmemiz lazım.  'Büyükçekmece'de de halkımız bize yüzde 45 oy veriyor ama neden birinci parti burada olamıyoruz?' diye düşünmeli ve bundan kendimize pay çıkarmalıyız. Daha çok kişiye ulaşmalı ve bu kişileri oy vermeye ikna etmeliyiz. Eğer bu işi yapıyorsak, emek veriyorsak neticesini de güzel sonuçlandırmak için çalışmamız gerekiyor. Aslında bu çok çok zor değil; herkes birbirine 'yanlış yapma' diyebilmeli. Doğruda destek  olmalı. Vatandaşımıza anlattıklarımıza önce kendimiz inanacağız sonra da bu inandıklarımızı vatandaşımıza anlatacağız. Ben inanıyorum ki bu şekilde çalışarak Büyükçekmece'de AK Parti yüzde 50'nin üzerinde bir farkla seçimi kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı İlçe Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile Mahalle Başkanları da yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:30
  1. İstanbul
  2. İBB Başkanı Mevlüt Uysal
  3. AK Parti
  4. Yerel seçimler
  5. Seçim çalışmaları

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