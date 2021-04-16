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Ekonomi İBB Başkanı İmamoğlu’nun İSFALT’ı araç kiralayacak
Ekonomi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun İSFALT’ı araç kiralayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSFALT, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü araç kiralama hizmeti ihalesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:20:00 -
İBB Başkanı İmamoğlu’nun İSFALT’ı araç kiralayacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre geçmişte araç fazlası olduğu iddiasıyla gündemi günlerce meşgul eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSFALT’I (İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) araç kiralama hizmeti amacıyla ihale düzenliyor.

Edinilen bilgiye göre; 22 Servis Aracıyla (22 Hatta ) 12 Ay Süreyle Personel Taşımacılığı Hizmetinin ihalesi 11.05.2021 tarih ve saat 10:00’da İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası-Konferans Salonu Selimiye Mah. Atölyeler Cad. No: 8/2 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak.

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