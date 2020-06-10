İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'İngilizce'si alay konusu oldu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir toplantıda İngilizce konuşmaya çalışması sosyal medyada alay konusu oldu.
2019'un Ekim ayında Danimarka'da gerçekleşen ve dünyanın her yerinden belediye başkanlarının katıldığı C40 Belediye Başkanları Zirvesi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngilizce konuşmaya çalışmıştı.
Sosyal medyada 'İngilizce'siyle gündeme gelen İmamoğlu alay konusu oldu.
İmamoğlu şu ifadelerle eleştirildi:
"İngilizce İşletme okudu' diye pazarladıkları adamın ingilizcesi bu: Sixteen bilim people."
"Peki 20. saniyede takılıp metne bakması..."
"Ekrem İmamoğlu İngilizce bölümünü bitirmiş konuşması tarzanca seviyede. Diploması olsun diye özelde zorla okutulmuş zengin çocuğu."
"Bu İngilizce konuşmaya çalışan adam, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu. Bir de işletmenin İngilizce'sini okumuş."
"Sixteen bilim people' nedir? İngilizce dersine bedenci mi girdi senin? Bilmiyorsan konuşma, tercüman konuşsun. Rezil etme İstanbul'u ve Türkiye'yi kardeşim."