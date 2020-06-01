İBB Başkanı İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'ya flaş çağrı: Eskisi gibi yakın olamayız ama...

Fazilet Durağı yalanıyla ilgili, Başsavcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesinin ardından Gazeteci Yazar Kenan Kıran, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı 'özür dile' çağrısını sürdürüyor.

Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ve Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz'ın kendisini engellediğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Normalleşme sürecine girdik, eskisi gibi yakın olamayız ama şu engelleri kaldırın. Bir de özür dileyin.."

İşte o tweet: